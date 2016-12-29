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  • Ходжаниязов: «В Дании любая команда может обыграть любую. В России такого нет»

Ходжаниязов: «В Дании любая команда может обыграть любую. В России такого нет»

29 декабря 2016, 23:14
8

Бывший защитник «Зенита» Джамалдин Ходжаниязов, ныне выступающий за «Орхус», рассказал о специфике чемпионата Дании. По словам футболиста, в датской Суперлиге все соперники могут обыграть друг друга, чего нет в РФПЛ.

– «Орхус» – атакующая команда или вот такие стандарты помогают?

– Сейчас да, очень атакующая. Тренер требует от нас высокого прессинга, интенсивной игры. И если посмотреть статистку, то я, как центральный защитник, пробежал в последние две игры за 12 километров.

– На каком месте находился бы «Орхус» в чемпионате России?

– Я не знаю, как сравнивать «Орхус» с Премьер-лигой. Специфика чемпионата необычная. Любая команда может обыграть любую. В России такого нет.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Дания. Суперлига Орхус Ходжаниязов Джамалдин
Комментарии (8)
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Denis199244
1483043221
В РФПЛ тоже бывает что аутсайдеры выигрывают у лидеров пример Крылья Советов-Спартак,такое вобще в любой лиги может произойти
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Фесс
1483043626
Любую кроме Копенгагена хотел он сказать.)
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ololoshka
1483044317
Ходжаниязов в менеджере вообще топ, купил за копейки из орхуса, через полтора года основной в сборной, думаю вернут его в РФПЛ если не зимой,то летом точно
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Garrincha58
1483077401
в России все решают боссы кто кого и когда должен обыграть, а игроки так марионетки в их закулисных играх
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SPACE TRUCKIN
1483081294
думаю,чемпионат России поинтереснее и более непредсказуем,чем в Дании-и все могут выигрывать и проигрывать в равной степени,за исключением Томи быть может-там проблемы не футбольные,но очень ему мешающие...лидеры теряют очки исправно-нет у нас своей "баварии"-и это,наверное,хорошо...
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sevsor
1483084347
Да по-моему, только в Дании такое и есть, если верить этому Джамалдину. Возьми любой европейский чемпионат, везде 3-5 лидеров, чуть больше середнячков, остальные статисты.
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