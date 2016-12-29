Ходжаниязов: «В Дании любая команда может обыграть любую. В России такого нет»

Бывший защитник «Зенита» Джамалдин Ходжаниязов, ныне выступающий за «Орхус», рассказал о специфике чемпионата Дании. По словам футболиста, в датской Суперлиге все соперники могут обыграть друг друга, чего нет в РФПЛ.

– «Орхус» – атакующая команда или вот такие стандарты помогают?

– Сейчас да, очень атакующая. Тренер требует от нас высокого прессинга, интенсивной игры. И если посмотреть статистку, то я, как центральный защитник, пробежал в последние две игры за 12 километров.

– На каком месте находился бы «Орхус» в чемпионате России?

– Я не знаю, как сравнивать «Орхус» с Премьер-лигой. Специфика чемпионата необычная. Любая команда может обыграть любую. В России такого нет.