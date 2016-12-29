«Лестер» хочет приобрести у «Сассуоло» Ачерби, которым интересуется «Спартак»

Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби может продолжить карьеру в «Лестере». По информации источника, «лисы» готовы приобрести 28-летнего итальянца во время зимнего трансферного окна. Кроме «Лестера», в услугах игрока также заинтересован «Интер». Ранее сообщалось, что футболиста хочет заполучить «Спартак».

По данным Transfermarkt, стоимость Ачерби составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Сассуоло» в Серии А 18 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.