«Спартак» намерен приобрести Ачерби

Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби является одной из главных целей «Спартака» в зимнее трансферное окно. На переходе 28-летнего игрока настаивает главный тренер московского клуба Массимо Каррера.

В нынешнем розыгрыше Серии А Ачерби принял участие в 18-ти встречах, забив три гола и заработав три желтые карточки. Действующий контракт футболиста с черно-зелеными рассчитан до июня 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 10 миллионов евро.