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    «Спартак» намерен приобрести Ачерби

    Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби является одной из главных целей «Спартака» в зимнее трансферное окно. На переходе 28-летнего игрока настаивает главный тренер московского клуба Массимо Каррера.

    В нынешнем розыгрыше Серии А Ачерби принял участие в 18-ти встречах, забив три гола и заработав три желтые карточки. Действующий контракт футболиста с черно-зелеными рассчитан до июня 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 10 миллионов евро.

    Источник: Itasportpress

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    26.12.2016 12:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 декабря 2016, 18:44

      Нормальный защитник, тогда Кутепов или Бокетти лишний

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 декабря 2016, 15:43

      Вот это нормальный и адекватный трансфер. Лидер защиты в своей команде. Сассуоло вообще в сериале проваливается, из Лиги Европы вылетели с последнего места. Так что им нападение надо укреплять, так как не забивают и некому кроме Дефреля у них. Так что за такие деньги продадут, Спартаку нужен сильный центральный защитник, а на 10 лямов в Италии они найдут себе нападающего.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 26 декабря 2016, 14:49

      У них главные цели всех купить....или просто желтушный бомбардир пальцем в небо тычит и оппппппппаааа КАЛЬЕХОН...пишем что спартак хочет приобрести...опппаа ДИМАРИЯ....пока просто интересуется

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 декабря 2016, 13:36

      Будет неплохо

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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 26 декабря 2016, 13:30

      Он хорош , я смотрел игры с ним

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      Рейтинг: +173

      agrmark 26 декабря 2016, 13:29

      Надо брать!

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      Рейтинг: +239

      Михас007 26 декабря 2016, 13:16

      вперед спартак

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 26 декабря 2016, 13:00

      Рубил летом передал эстафету спартаку?))

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Cosh18 26 декабря 2016, 13:04

      только рубин всадил помоему 40 лямов во все это

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 декабря 2016, 12:55

      Всех собирается купить

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