АПЛ. «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Саутгемптон»

В рамках 18-го тура АПЛ «Саутгемптон» на своем поле крупно проиграл «Тоттенхэму». Хозяева заканчивали матч в меньшинстве после удаления Натана Редмонда на 57-й минуте матча. Дублем у «шпор» отметился хавбек Деле Алли.

Таким образом, «Тоттенхэм» сократил отставание от «Арсенала», находящегося на четвертой строчке в турнирной таблице, до одного очка.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур

Саутгемптон – Тоттенхэм – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – ван Дейк, 2; 1:1 – Алли, 19; 1:2 – Кейн, 52; 1:3 – Сон, 85; 1:4 – Алли, 87.

Удаления: Редмонд, 57 – нет.

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