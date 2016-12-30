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Главный судья:
Майк Дин (Уиррал)
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Саутгемптон - Тоттенхэм

28.12.2016, Среда, 22:45 мск Саутгемптон, стадион Сент-Мэри Трансляция: Матч ТВ Англия. Премьер-лига, 18 тур Саутгемптон - Тоттенхэм
Обзор матча
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
37 тур
8 мая, воскресенье 15:30 Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон
17 тур
19 декабря, суббота 18:00 Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
34 тур
25 апреля, суббота 14:45 Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм
7 тур
5 октября, воскресенье 17:05 Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
23 марта, воскресенье 17:30 Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон
17 тур
22 декабря, воскресенье 17:30 Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
4 мая, суббота 18:30 Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон
9 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 29 декабря 2016, 11:29

    Молодцы Тоттенхэм!

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    Рейтинг: +390

    fantom23 29 декабря 2016, 01:44

    Ну красавцы!!!

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 29 декабря 2016, 00:00

    Красавчики:) можно заканчивать:)

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    Рейтинг: +266

    Fedulz-13th 28 декабря 2016, 23:18

    Типо сегодня будет много голов!?

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    Рейтинг: +11

    EshD8 27 декабря 2016, 22:16

    Шпоры будьте аккуратнее!) дует бискайкский ветер - Ливер ушел в отрыв

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