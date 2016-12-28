Estadio Deportivo: Колоджейчак входит в сферу интересов ЦСКА

Защитник «Севильи» Тимоти Колоджейчак может продолжить карьеру в России. К футболисту проявляет интерес ЦСКА. Московский клуб согласен заплатить за 25-летнего француза 10 миллионов евро, утверждает Estadio Deportivo.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось о финансовых проблемах ЦСКА, который, скорее всего, в ближайшее время откажется от приобретения дорогостоящих футболистов.

В текущем сезоне Колоджейчак провел в чемпионате Испании пять матчей, в которых результативными действиями не отличился.