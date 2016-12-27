«Рубин» хочет продать Сонга

Полузащитник «Рубина» Александр Сонг в ближайшее время может покинуть клуб из столицы Татарстана.

Руководство казанцев недовольно игрой камерунца и желает сделать ставку в центре полузащиты на Янна М'Вила, который недавно продлил контракт с командой. «Рубин» хочет выйти из ситуации с хавбеком в финансовом плюсе, продав его в Китай.

Напомним, что Сонг перешел в «Рубин» этим летом на правах свободного агента. В девяти матчах чемпионата России он сделал две результативные передачи.