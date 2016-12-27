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«Рубин» хочет продать Сонга

27 декабря 2016, 14:18
12

Полузащитник «Рубина» Александр Сонг в ближайшее время может покинуть клуб из столицы Татарстана.

Руководство казанцев недовольно игрой камерунца и желает сделать ставку в центре полузащиты на Янна М'Вила, который недавно продлил контракт с командой. «Рубин» хочет выйти из ситуации с хавбеком в финансовом плюсе, продав его в Китай.

Напомним, что Сонг перешел в «Рубин» этим летом на правах свободного агента. В девяти матчах чемпионата России он сделал две результативные передачи.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Рубин Сонг Александр М'Вила Янн
Комментарии (12)
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red-white fox
1482838958
В Китай ему и дорога.
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altezzik
1482839621
В Ростов его! Заиграет сразу как в былые времена
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TonicIG
1482840922
Всех в китай
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Димон Алма-Ата
1482840953
Надо признать, это был не самый удачный трансфер.
Ответить
mgordeev
1482841246
Это тот парень, который Глушакова учил играть
Ответить
Джек Харпер
1482842095
а столько радости былом когда подписали)))
Ответить
dimon2602
1482843543
Да сонг давно не игрок
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marslond
1482845115
За него только китайцы заплатить будут готовы или свободным агентом отпускать.
Ответить
sergun-kuk
1482845384
Хамес Родригес готов перейти в «Ювентус»
Ответить
XaXatyn
1482852949
Нормальное желание !
Ответить
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