Аршавин забил лучший гол «Кайрата» в 2016 году

Гол классный,но как был придурком так и остался!!!
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признан автором лучшего гола казахстанского клуба в уходящем году.
Бывший капитан сборной России забил мяч в ворота «Тараза» в матче 22-го тура Премьер-лиги.
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признан автором лучшего гола казахстанского клуба в уходящем году.
Бывший капитан сборной России забил мяч в ворота «Тараза» в матче 22-го тура Премьер-лиги.
Гол на уровне! Эхх, загубил талант, но это наши проблемы…
Красавчик
Красавец !