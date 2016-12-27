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    Аршавин забил лучший гол «Кайрата» в 2016 году

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признан автором лучшего гола казахстанского клуба в уходящем году.

    Бывший капитан сборной России забил мяч в ворота «Тараза» в матче 22-го тура Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Кайрат»

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    27.12.2016 11:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 27 декабря 2016, 15:42

      Гол классный,но как был придурком так и остался!!!

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 27 декабря 2016, 13:24

      Гол на уровне! Эхх, загубил талант, но это наши проблемы…

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 27 декабря 2016, 12:41

      Молодец,Краснощёкий ! Думаю ,и в РФПЛ пригодился бы ещё.

      0
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 27 декабря 2016, 12:25

      Красавчик

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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 27 декабря 2016, 11:47

      Красавец !

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