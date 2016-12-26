Гвардиола: «В первом тайме матча против «Халла» мои футболисты забыли, где ворота»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матчу 18-го тура АПЛ против «Халла» (3:0). Специалист остался доволен действиями своих подопечных во втором тайме.

«Я получил наслаждение, потому что команда победила, хотя, как обычно, нам было очень тяжело. В первом тайме «Ман Сити» забыл, где находятся ворота, но после перерыва нападающие прибавили. Затем мы забили первый гол, и играть стало легче. На нас оказывается большое давление, потому что конкуренция очень велика, а другие лидеры чемпионата сегодня тоже добились побед. Каждый матч для нас как последний», – сказал Гвардиола.

На данный момент горожане занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.