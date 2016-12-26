Гаджиев о продаже Джикии: «Никто не хотел, чтобы клуб закончил сезон, как «Томь»

Командам без титульных спонсоров будет только тяжелее со временем, если РФС и минспорт не помогут в организации - чемпионат будут оспаривать не более 7 команд. К привлечению спонсоров должны привлекаться правительственные силы местного и центрального значения.
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход защитника Георгия Джикии в «Спартак». Напомним, футболист сегодня подписал соглашение с красно-белыми, рассчитанное на 4,5 года.
«Конечно, я бы хотел, чтобы Джикия остался в команде до конца сезона, но есть руководство, которое тоже решает поставленные перед ними задачи. Никто бы не хотел, чтобы клуб закончил сезон, к примеру, как «Томь». Я все понимаю и не могу идти против решения руководства», – сказал специалист.
В текущем сезоне РФПЛ на счету Джикии 16 матчей и один гол.