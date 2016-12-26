«Ростов» опроверг слухи о желании Полоза покинуть команду

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз не намерен покидать команду в летнее трансферное окно. Ранее появилась информация, что 25-летний игрок не горит желанием оставаться в Ростове-на-Дону из-за задержек по зарплате. Действующий контракт российского форварда истекает в июне 2017 года.

«Полоз летом покинет «Ростов»? Не знаю откуда берется эта информация. Ни разу не слышал от Полоза, что он не хочет играть за «Ростов», – сказал пресс-атташе желто-синих Иван Бодылевский.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ на счету Полоза четыре забитых мяча в 14-ти поединках.