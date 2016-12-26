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    «Краснодар» и «Рубин» заинтересованы в полузащитнике «Уфы»

    Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий попал в сферу интересов двух клубов Премьер-лиги. Главный претендент на 27-летнего футболиста – «Краснодар». Он может заменить травмированного Сергея Петрова на месте левого защитника. На эту позицию рассматривается также приобретенный у венгерского «Ференцвароша» 22-летный защитник сборной Эквадора Кристиан Рамирес. «Краснодар» уже сделал запрос в Уфу на сумму в 750 тысяч долларов, но она показалась недостаточной команде Стоцкого.

    Еще один кандидат на него – «Рубин». В Казани предлагают за футболиста «Уфы» денежную компенсацию (сумма в разы меньше, чем у «Краснодара») и трех футболистов – форварда Владимира Дядюна и атакующего хавбека Алишера Джалилова, отдав в аренду с правом выкупа центрального защитника Эмиля Бергстрема.

    Источник: Спортфакт

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    26.12.2016 09:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 26 декабря 2016, 12:25

      Но больше всех на него претендует Спартак

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