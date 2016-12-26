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    Джикия: «Вся информация о моем будущем будет во вторник»

    Защитник «Амкара» Георгия Джикия прокомментировал слухи о своем будущем. Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего россиянина заинтересованы «Спартак», «Рубин» и «Зенит».

    – Слухи вас отправляют то в «Зенит», то в «Спартак», то в «Рубин». Как на самом деле?

    – Никак.

    – Остаетесь в Перми?

    – Пока я игрок «Амкара».

    – Что вам известно о предложениях?

    – Никакими данными не владею. Во вторник еду встречаться.

    – Среди интересующихся нет вашего родного клуба – «Локомотива»?

    – Вся информация будет во вторник.

    – Чувствуете в себе силы для перехода на более высокий уровень? Есть ли мечта?

    – Мечты нет – есть цель.

    – Правда ли, что вы болельщик «Спартака»?

    – Нет, но слежу за всеми футбольными командами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.12.2016 01:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 26 декабря 2016, 16:18

      за Селиховым пойдет? в Локо большая конкуренция на центр

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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 26 декабря 2016, 13:14

      Самеда в Спартак, Джикию в Локо!

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