Хочолава: «Если и покину «Черноморец», то моя новая команда не будет из России»

Защитник одесского «Черноморца» Давид Хочолава прокомментировал информацию о своем возможном переезде в Россию. Ранее сообщалось, что к футболисту есть предметный интерес со стороны клубов РФПЛ.

«Пока мне бы хотелось остаться в «Черноморце» и помочь этой команде достичь цели на сезон – попасть в первую шестерку команд. Также я могу вам сказать, что если и покину «Черноморец», то моя новая команда не будет представлять чемпионат России», – приводит слова Хочолавы Sport Arena.