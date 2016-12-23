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  • В «ПСЖ» недовольны игрой Ди Марии. Аргентинца могут выставить на трансфер

В «ПСЖ» недовольны игрой Ди Марии. Аргентинца могут выставить на трансфер

23 декабря 2016, 17:07
10

Руководство «ПСЖ» недовольно игрой полузащитника Анхеля Ди Марии в нынешнем сезоне.

Как утверждает RMC, главный тренер парижан Унаи Эмери и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи провели встречу с аргентинцем, на которой заявили футболисту о том, что он будет выставлен на трансфер, если в ближайшее время не улучшит свою игру.

Напомним, что Ди Мария перешел в «ПСЖ» в прошлом году из «Манчестер Юнайтед» за 63 миллиона евро. В нынешнем сезоне чемпионата Франции хавбек провел 15 матчей, забив один гол и сделав пять результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Ди Мария Анхель
Комментарии (10)
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Nevsky_RU
1482502416
В Спартак, тропою Кавенаги
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alexis02lion
1482502697
Пусть в Испанию или Италию едет. Хотя лучше в Италию, там он ещё не был, а варианты всегда там есть. А то Реалу не нужен, МЮ не нужен, ПСЖ не нужен, значит пора в Италию. Там то авось кому и понадобится.
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mauxa
1482503230
Обратно в Реал!!!
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Gullit 76
1482503255
Странно это,классный футболист никому не нужен,нужно "свою"команду найти.
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Томь вперёд
1482505229
63 ляма считай на ветер. Уйдет максимум за 30.
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alexandr1205
1482506413
Пора валить из ПСЖ, от Эмери скоро все разбегутся.
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Опять не угадал
1482506724
давай к нам в РФПЛ
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Тим2015
1482506882
ПСЖ надоел наверно
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Фесс
1482514621
В Лейпциг)
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damon_2005
1482998694
Любой европейский клуб захочет себе флангового нападающего, может и Бавария купить на замену Роббену, в Челси к Азару и т.д. Игрок СУПЕР!!!! просто есть спад у него, в сборной и много других факторов.
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