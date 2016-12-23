Джано: «Спартак» – мой дом, но интересно проверить себя на новом уровне»

Полузащитник «Спартака» Джано выразил мнение, что хотел бы попробовать свои силы в европейском топ-клубе. Кроме того, хавбек заявил, что, чтобы ему стать лучшим футболистом в мире, ряду ведущих игроков необходимо разом закончить карьеру.

– Продолжите фразу: «Я стану лучшим футболистом мира, если…».

– …Закончат разом Месси, Криштиану Роналду, Суарес, Неймар, Бэйл. И еще куча достойных. Мечтать можно о чем угодно, но надо ставить реальные цели. Хочу играть за «Спартак» и сборную так, чтоб оказаться в европейском топ-клубе. «Спартак» – мой дом, но интересно проверить себя на новом уровне. А до «Золотого мяча» добираются единицы. Даже Иньеста и Хави его ни разу не получали. Хотя вся планета ими восторгалась, а с «Барселоной» и сборной Испании выиграли все!