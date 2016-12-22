Глушаков: «Мы не против возвращения Кирилла Комбарова в «Спартак», но Каррере я не звонил»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опроверг информацию, согласно которой он вместе с защитником Дмитрием Комбаровым попросил руководство красно-белых вернуть в команду Кирилла Комбарова. Напомним, футболист «Томи» уже выступал за московскую команду с 2010 по 2016 год.

«Мы с Димой Комбаровым просили руководство клуба о возвращении Кирилла Комбарова в команду? Да мы сами узнали это из интернета. Это очередная утка, которой мы были удивлены.

Я понимаю, что в чемпионате России сейчас застой и скучно, поэтому нужно что-то запустить журналистам. Все отдыхают и никто не с кем по этому поводу не говорил. Конечно, мы не против возвращения Кирилла Комбарова, но Массимо Каррере я не звонил и не просил вернуть его в команду», – сказал Глушаков.