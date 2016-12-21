Смолов подписался в Instagram на Гетце и Ройса

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в социальной сети Instagram подписался на футболистов дортмундской «Боруссии» Марио Гетце и Марко Ройса.

Отметим, что ранее появлялась информация об интересе к Смолову со стороны немецкого клуба. Однако «Боруссия» от комментариев на эту тему отказалась.