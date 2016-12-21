Смолов подписался в Instagram на Гетце и Ройса

Удивительно, что топ клубы вообще смотрят в сторону России после провального ЧЕ. Там, Федор отлично показал свой "высочайший" уровень! Ничего плохого не хочу сказать лично о Смолове, но уровень Чемпионата России и Германии слишком уж разный. Чтобы заиграть в чемпионате Германии, ты должен быть как минимум на две головы выше всех в чемпионате России. Примеры последних отъездов "звёзд" чемпионата России: Муса, Думбия. Зачем Тухелю нужен Смолов, пока не понятно...
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в социальной сети Instagram подписался на футболистов дортмундской «Боруссии» Марио Гетце и Марко Ройса.
Отметим, что ранее появлялась информация об интересе к Смолову со стороны немецкого клуба. Однако «Боруссия» от комментариев на эту тему отказалась.