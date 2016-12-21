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    Смолов подписался в Instagram на Гетце и Ройса

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в социальной сети Instagram подписался на футболистов дортмундской «Боруссии» Марио Гетце и Марко Ройса.

    Отметим, что ранее появлялась информация об интересе к Смолову со стороны немецкого клуба. Однако «Боруссия» от комментариев на эту тему отказалась.

    Источник: Twitter

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    21.12.2016 20:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +30

      bondarev32 24 декабря 2016, 11:16

      Удивительно, что топ клубы вообще смотрят в сторону России после провального ЧЕ. Там, Федор отлично показал свой "высочайший" уровень! Ничего плохого не хочу сказать лично о Смолове, но уровень Чемпионата России и Германии слишком уж разный. Чтобы заиграть в чемпионате Германии, ты должен быть как минимум на две головы выше всех в чемпионате России. Примеры последних отъездов "звёзд" чемпионата России: Муса, Думбия. Зачем Тухелю нужен Смолов, пока не понятно...

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 22 декабря 2016, 08:34

      В мире же не происходит других футбольных событий, и Бавария не громит Лейпциг. Надо обязательно еще написать, кто из футболистов в какой магазин ходит и кто какой пастой зубы чистит!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 22 декабря 2016, 07:18

      Ничё се!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      dvb 22 декабря 2016, 06:48

      50% трансфера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 22 декабря 2016, 00:58

      важная спортивная новость...........................

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 декабря 2016, 00:17

      Общаться начал

      0
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 21 декабря 2016, 22:10

      Все дорастаем шампанское ура ура ))))))). Новость просто молния)))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 декабря 2016, 21:06

      теперь переход не избежен

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 декабря 2016, 20:59

      Так легче немецкий учить.Продуманный Федя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +362

      sargassov 21 декабря 2016, 20:50

      Событие достойное упоминания)

      4
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