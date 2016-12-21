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    Агент Мельгарехо заявил, что футболист останется в «Спартаке»

    Хуан Апплеярд, являющийся агентом полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, заявил, что футболист продолжит выступать за красно-белых. Напомним, ранее сообщалось, что вопрос о продолжении выступлений парагвайца за московский клуб остается открытым.

    «Лоренцо останется в «Спартаке». Переговоров ни с кем мы не ведем. Он намерен проявить себя в клубе и завоевать с ним титул. В первый год в таком большом клубе, как «Спартак», Лоренцо, конечно, тяжело, но уверен, в следующем сезоне он покажет свои лучшие качества», – сказал представитель игрока.

    В текущем сезоне на счету Мельгарехо 14 матчей и один гол.

    Источник: Р-Спорт

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    21.12.2016 20:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +765

      alex1004 22 декабря 2016, 00:14

      Мельгарехо пока себя ни как не проявил, может быть после перерыва ему попрет...

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 декабря 2016, 22:50

      Пока что не видно ничего нормального, скорее растеряем то, что имели.

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