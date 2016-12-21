Васин: «Разговоров о мотивации, когда выходишь за сборную, быть не может»

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о своих выступлениях за сборную России, а также поделился мнением о работе с нынешним главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Напомним, свой первый матч в составе российской сборной 28-летний игрок провел в ноябре 2010 года.

– Вы провели три матча за сборную, в дебютном вам противостоял Лукаку. Было ощущение, что он издевается?

– Да один эпизод я проиграл. Но в целом ощущение – молодой утенок приехал из провинциальной команды. Вокруг – все звезды: Аршавин из «Арсенала», Павлюченко, Билялетдинов… Морально надо было подойти к игре по-другому: уверенности тогда не было. Если бы кто-то подсказывал, промывал мозги – «Неважно, сколько тебе лет, кто против тебя выходит», – помогло бы.

Когда Слуцкий год назад вызывал на товарищеские матчи, чуть другая ситуация была. Свой, всех вроде как знал. Но с хорватами – холодный душ. Казалось, все нормально, и тут опа – бежишь лицом к своим воротам, и тебе забивают практически в пустые.

– Как сборную тренирует Черчесов?

– Много внимания мелочам уделяет. На тренировке стоит конус, ты должен в метре от него открыться, чтобы мяч в левую ногу пришел, а правой отдать.

После Катара Черчесов очень эмоционален был, конечно. Проигрывать Катару – не то, к чему мы стремимся. Но разговоров о мотивации, когда выходишь за сборную, быть не может: на тебя смотрят страна, близкие, друзья. Просто в Катаре было очень жарко и душно, наелись быстро. Футбол нерациональный получился, сами себя загоняли. Физически просто в умате был. Надеюсь, в следующем году смогу показать что-то большее. Я долго этого ждал.