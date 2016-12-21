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    Васин: «Не буду говорить, что намерен выбить из основы ЦСКА Березуцких и Игнашевича»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин отметил, что не собирается бросаться громкими словами после возвращения из аренды в армейский клуб, а намерен просто играть в футбол. Также игрок поделился мнением о главном тренере красно-синих Викторе Гончаренко, под началом которого он работал в «Уфе» в первой половине нынешнего сезона.

    – Вы возвращаетесь из «Уфы» в ЦСКА. Будете выбивать Березуцких и Игнашевича из основы?

    – Сначала – банально играть в футбол. На возраст Игнашевича и Березуцких я вообще никак не смотрю, а говорить громкие слова – выбить кого-то из состава, что-то выиграть – не хочу. Я, когда из Саранска возвращался, в интервью один и тот же вопрос задавали: «Готов ли прийти на смену защитниками ЦСКА?» – «Да, я в Саранске 30 игр сыграл, полностью уверен в своих силах…» Наговорил это, а потом что? Пледиком накрылся – и на скамейку.

    – В «Уфе» вы оказались благодаря Гончаренко?

    – Он позвонил. В ЦСКА не сказать, чтобы много с ним общались: здоровались, по игре общие вопросы решали. Что с Гончаренко будет, тогда не знали – только предполагать могли, что его возьмут.

    Как прошлый сезон закончился, я любыми путями хотел в аренду. Не отпустят – упрашивать. На «Уфу» согласился не сразу: меня финансовый вопрос волновал, не скрою. Но клубы договорились. Хотел уйти куда-то вроде «Рубина», чтобы за выживание не бороться. А получилось, что «Уфа» сейчас даже выше идет. Но главным плюсом был Гончаренко – и в итоге джек-пот.

    – Гончаренко – жесткий тренер?

    – Кубковая игра в Грозном, Безденежных на установке не выключил телефон: будильник сработал. Гончаренко чуть не разнес установочную. Игорь должен был в старте выйти, а в итоге просто не попал в заявку. Туристом слетал.

    Одного бразильца (Марсиньо – прим.) Гончаренко выгнал с тренировки. Слишком активно спорил с кем-то из помощников, уже не помню о чем – фол там был или офсайд. Гончаренко завелся: «Все, до свидания».

    – Что изменится в ЦСКА при Гончаренко?

    – Как минимум ЦСКА заиграет в другой футбол. Более организованно будет в обороне, мне кажется.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.12.2016 17:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 декабря 2016, 09:29

      Играть в футбол нужно, а не вышибать игроков, ты же защитник, а не вышибала.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 21 декабря 2016, 20:27

      А надо говорить! составлять конкуренцию... или протирать скамейку да по арендам кататься

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7775

      mihail200606 21 декабря 2016, 20:11

      Не понял- у футболиста на установке перед игрой сработал будильник? Он спать планировал до этого времени?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7775

      mihail200606 21 декабря 2016, 20:10

      Они сами вывалятся скоро..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 декабря 2016, 19:27

      Конечно вышибать их вернулся, а то зачем ещё, не лавку же полировать захотел

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 декабря 2016, 18:20

      Выбить их должен, просто обязан, Гончаренко! И Акинфеева сменить!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Serjoga 21 декабря 2016, 20:28

      Акинфеева сменить? Буффон до 55 не поедит в Россию играть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      tarakan199 21 декабря 2016, 18:17

      dfg

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 21 декабря 2016, 17:47

      Правильно, не говори, а делай)

      -1
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