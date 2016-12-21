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    Шпинев: «До конца недели узнаем, в какой клуб уйдет Джикия – «Спартак», «Зенит» или «Рубин»

    Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Амкара» Георгия Джикии, сообщил, что к концу этой недели должна наступить ясность с местом продолжения карьеры футболиста. По информации СМИ, пермяки ведут переговоры со «Спартаком», также в услугах 23-летнего россиянина заинтересованы «Рубин» и «Зенит».

    «Георгий Джикия – качественный перспективный футболист, который вызывает интерес у некоторых клубов. Сейчас идет процесс, связанный в первую очередь с определением трансферной стоимости игрока. Клубы пытаются договориться. Сложно сказать, к какому варианту склоняется сам Джикия. До конца недели с этим все станет понятно. Чтобы футболист покинул «Амкар», нужен ясный и понятный переход.

    Если пермский клуб принимает решение продать игрока в тот или иной клуб, нужно еще, чтобы сам футболист был согласен на этот шаг. Силой его никто не потащит. До конца недели, думаю, узнаем, продолжит ли Джикия карьеру в «Спартаке», «Зените» или, может быть, в «Рубине», – сказал Шпинев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.12.2016 15:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 22 декабря 2016, 01:27

      К Селихову в придачу. Оптовикам скидки.

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 22 декабря 2016, 00:11

      Лучше в Спартак, может хорошая наигранная связка защитников для сборной появится

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > гус 23 декабря 2016, 22:37

      согласен

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 21 декабря 2016, 19:24

      Цену поднять хотят,якобы спрос есть. Смешные.

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 21 декабря 2016, 15:48

      С такой фамилией в Москву. В Зените после Овсепяна ни один южанин не прижился. Разве что Текке, но это немного другая история))

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Nevsky_RU 21 декабря 2016, 19:13

      Текке тоже не прижился.

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > Zeff 21 декабря 2016, 22:36

      Ну тут уже мнения расходятся у народа. По началу не впечатлял, зато потом нередко кудрями в сетку закидывал)) Не самый плохой трансфер. особенно на фоне ну ... Яна Флахбарта например, защитника, который при выносе мяча головой закрывал глаза, так разан он вообще мимо мяча махнул башней))

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Nevsky_RU 21 декабря 2016, 22:45

      Можно ещё и Гартига вспомнить и Шумулякоски.
      Народ согласен.

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