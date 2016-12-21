Зидан хочет видеть в «Реале» Дибалу

По информации Ole, «Реал» летом предпримет попытку подписать нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, которого хочет видеть в королевском клубе главный тренер Зинедин Зидан. При этом отмечается, что «сливочные» также продолжают претендовать на форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего аргентинца заинтересована «Барселона».

В нынешнем розыгрыше Серии А Дибала забил три гола и сделал две результативные передачи в 10-ти поединках.