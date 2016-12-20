Президент «Урала»: «С Павлюченко еще не определились»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о ходе переговоров о продлении контракта с нападающим Романом Павлюченко.

«С Павлюченко еще не определились. Рома сказал — посмотрит по самочувствию. Он хочет играть, но пока отдыхает, думает. Порядочный человек. Говорит: не хочу обманывать — вдруг не получится? Условились сесть в конце сезона и все обсудить.

Нам Павлюченко нужен. С удовольствием продлим с ним контакт. И как футболист, и по человеческим качествам, как лидер раздевалки, Роман зарекомендовал себя только с хорошей стороны, сплотил ребят», — сказал руководитель.