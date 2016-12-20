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    На дом экс-форварда «Амкара» Твумаси совершено нападение

    Бывшего форварда «Амкара» Патрика Твумаси ограбили в столице Ганы Аккре, о чем информирует Ghana Sports Online.

    По данным источника, преступники ворвались в дом футболиста «Астаны» и вынесли оттуда все деньги и ценные вещи. Полиция уже приступила к расследованию ограбления.

    «Я благодарен Богу, что я и моя семья остались живы минувшей ночью после вооруженного ограбления. Это крайне печальный инцидент, но мы все целы и невредимы. Нападавшие ворвались в мой дом с оружием, забрали все деньги и много вещей. Но мы остались живы. Это все», – пишет футболист в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2016 06:15
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