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    Азмун останется в «Ростове» как минимум до конца сезона

    Иранский нападающий «Ростова» Сердар Азмун не покинет клуб как минимум до весны, сообщает TehranTimes. Несмотря на интерес европейских клубов, 21-летний футболист намерен завершить сезон в команде Ивана Данильянца.

    Согласно источнику, интерес к игроку российского клуба проявляют «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия», «Бенфика» и «Марсель».

    Ресурс Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2016 23:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 декабря 2016, 20:06

      Это радует! Если бы вообще никого зимой не продали, то можно рассчитывать на удачное выступление в ЛЕ! Если Спарту пройдут-это уже удачный сезон, а дальше...-это КОСМОС!

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 20 декабря 2016, 19:15

      Приятная новость. Надо сезон 16/17 достойно завершить.

      2
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      Рейтинг: +592

      spaike 20 декабря 2016, 17:02

      Правильное решение. Пусть Азмун наберется опыта в еврокубках и обростет мясом при Бердыеве, а потом уже можно будет и перейти в ТОП-5 лиг. Хотя по хорошему лучшеему еще пару сезонов при Бердыеве отыграть.

      2
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      Рейтинг: -256

      balaton78 20 декабря 2016, 12:35

      Решение правильное! Азмуна окружают прекрасные люди,которые грамотно объяснили,что дёргаться сейчас смысла нет! В Ростове ему хорошо-команда играет,стадион почти всегда полный..А он молодой и обрастает мясом рядом с любимым тренером...А скоро его стоимость еще вырастет на радость всем!

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 20 декабря 2016, 09:26

      Это уж как Бекеич решит,он Сердару за отца родного!

      1
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 20 декабря 2016, 07:31

      Все правильно. ЛЧ впереди. Есть возможность цену поднять по выше. И у Ростова будут деньги на будущее.

      1
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      Рейтинг: +206

      aMur 20 декабря 2016, 07:21

      надо брать кубок ЛЕ

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 декабря 2016, 05:47

      Пусть доиграет ЛЕ, а потом его трансферная стоимость возрастет и до 10 лямов)))

      7
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 20 декабря 2016, 03:58

      отлично!

      6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 декабря 2016, 02:31

      Ну очень приятная новость, молодец Азмун...

      5
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