Азмун останется в «Ростове» как минимум до конца сезона

Иранский нападающий «Ростова» Сердар Азмун не покинет клуб как минимум до весны, сообщает TehranTimes. Несмотря на интерес европейских клубов, 21-летний футболист намерен завершить сезон в команде Ивана Данильянца.

Согласно источнику, интерес к игроку российского клуба проявляют «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия», «Бенфика» и «Марсель».

Ресурс Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.