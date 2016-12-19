Азмун останется в «Ростове» как минимум до конца сезона

Это радует! Если бы вообще никого зимой не продали, то можно рассчитывать на удачное выступление в ЛЕ! Если Спарту пройдут-это уже удачный сезон, а дальше...-это КОСМОС!
Иранский нападающий «Ростова» Сердар Азмун не покинет клуб как минимум до весны, сообщает TehranTimes. Несмотря на интерес европейских клубов, 21-летний футболист намерен завершить сезон в команде Ивана Данильянца.
Согласно источнику, интерес к игроку российского клуба проявляют «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия», «Бенфика» и «Марсель».
Ресурс Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.