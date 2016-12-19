Помимо «Спартака», Джикией интересуется «Рубин»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Амкара» Георгия Джикии, сообщил, что не только «Спартак» заинтересован в приобретении его клиента. При этом он отметил, что переговорный процесс в данный момент ведется лишь с красно-белыми.

«На данный момент между «Спартаком» и Георгием Джикией идет обычный переговорный процесс. Все идет тихо. Главный вопрос заключается в стоимости. Могу сказать, что футболистом интересуется не только «Спартак». В сделке бы с удовольствием поучаствовал еще один московский клуб, но у них нет денег. Также очень активен казанский «Рубин». Но сложно сказать, к какому клубу больше тяготеет сам Георгий», – сказал Шпинев.