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    В «Амкаре» отказались комментировать возможный трансфер Джикии в «Спартак»

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов не стал давать каких-либо комментариев относительно возможного перехода защитника команды Георгия Джикии в «Спартак», о котором ранее сообщили российские СМИ. По информации различных источников, красно-белые вступили с пермяками в переговоры на предмет перехода 23-летнего игрока в столичный клуб этой зимой.

    «Трансферы любят тишину. Эту информацию не комментирую», – сказал Маслов.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Джикия провел 14 матчей, записав в свой актив один забитый мяч и одну голевую передачу. Также игрок был вызван в расширенный состав сборной России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2016 12:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 19 декабря 2016, 18:15

      Хоть бы сказали размер суммы.

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