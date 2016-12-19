Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сарсания не видит Штоффельсхауса в «Локомотиве»

    Экс-спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением относительно информации, согласно которой 46-летний немец Эрик Штоффельсхаус займет пост спортивного директора столичного «Локомотива». При этом Сарсания одобрил назначение Виктора Панченко в селекционную службу москвичей.

    «Это кадровое решение я вообще не понимаю. После «Шальке-04», где он занимал далеко не самый ответственный пост, немецкий специалист работал в Австралии, Новой Зеландии, Канаде. В Германии ему работы не нашлось. Большим авторитетом новый спортивный директор «Локомотива» не пользуется, широких связей не имеет. О российском футболе, как мне кажется, имеет смутные представления.

    Назначение Виктора Панченко в селекционную службу как раз понятно. У Панченко со времен работы агентом налаженные контакты. Он плотно сотрудничал с Юрием Семиным, когда тот возглавлял «Мордовию», – рассказал Сарсания.

    Напомним, что на посту спортивного директора «Локомотива» Штоффельсхаус сменит Игоря Корнеева, который ранее расторг контракт с железнодорожниками.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.12.2016 11:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      pnz1 19 декабря 2016, 13:29

      его никто там не видит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 декабря 2016, 11:58

      мУтка какая-то

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 