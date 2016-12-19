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    Гончаренко может вернуться в «Уфу»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признал, что руководство клуба не исключает вариант с возвращением Виктора Гончаренко после работы в ЦСКА.

    «Очень рад, что наш тренер пошел на повышение. Мы с Виктором Михайловичем остались в хороших отношениях. Уверен, продолжим сотрудничать с ним и в дальнейшем. Будем поддерживать дружеские отношения. Мне интересно услышать его мнение, узнать определенное видение ситуации как специалиста. Могу позвонить, поговорить на футбольные темы.

    Мы не прощаемся с ним. Мы даже в социальных сетях клуба опубликовали картинку, где Виктор Михайлович сидит на коне и говорит: «Отслужу как надо и вернусь», – признался Газизов.

    Напомним, Виктор Гончаренко официально возглавил ЦСКА 12 декабря. Он сменил на этом посту Леонида Слуцкого.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2016 07:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 19 декабря 2016, 14:28

      Ага, если удачно поработает в ЦСКА, то сдалась ему эта Уфа. Либо останется, либо уж на дальнейшее "повышение" клуба пойдет.

      0
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 19 декабря 2016, 12:02

      А как надо отслужить, что-бы вернуться?

      0
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      Рейтинг: +842

      vovan55 19 декабря 2016, 11:37

      ну-ну, а может тогда уж "Сахалин" потренирует ...

      0
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      Рейтинг: +4486

      Snek 19 декабря 2016, 11:07

      кря кря

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25044

      bset 19 декабря 2016, 10:55

      Спорт-Экспресс как обычно заманивает громкими заголовками. Читаешь такой и думаешь "Ганчаренко попросил трансферы, Гинер отказал, конфликт, Ганчаренко возвращается обратно". А тут все как обычно. Пора заканчивать посещать сайты типа Бомбардира...
      P.S. И скажите уже им кто-нибудь, что Ганчаренко пишется через "а"!

      0
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > bset 19 декабря 2016, 11:10

      Ты антропонимик или ономастик? У него папа был Гончаренко, мама Гончаренко, а он Ганчаренко? Объяснил бы почему. Чем он провинился?

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset > sochi-2013 19 декабря 2016, 12:57

      Действительно, так и есть. Но в паспорте Ганчаренко. Так что...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 декабря 2016, 09:38

      Фигушки, мы - плотоядные!

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 декабря 2016, 09:23

      Молодцы!

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      Рейтинг: +992

      опус 2 19 декабря 2016, 09:20

      Что то быстро !

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      Рейтинг: +3022

      Dgad 19 декабря 2016, 08:36

      Заголовок интригует,)

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 19 декабря 2016, 08:31

      ахах)

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