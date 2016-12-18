Один из пилотов разбившегося самолета с футболистами «Шапекоэнсе» не имел нужной квалификации

Один из пилотов самолета, на котором разбились футболисты «Шапекоэнсе», не являлся квалифицированным специалистом. По информации источника, пилот не имел достаточного количества летных часов и плохо разбирался в самолете.

«В процессе исследований мы обнаружили данные, согласно которым пилот Мигель Кирога, управлявший самолетом, имел недостаточное количество летных часов и плохо знал самолет. Вероятно, он предоставил ложные данные при устройстве на работу», – сообщает источник, близкий к ситуации.

Напомним, трагедия, которая унесла жизни 71 человека, произошла 29 ноября в Колумбии. Еще шести пассажирам, включая трех футболистов, удалось спастись.