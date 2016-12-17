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    Бышовец: «Краснодару» по силам вклиниться в борьбу за лидерство в РФПЛ»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец отметил закономерность лидерства «Спартака» в чемпионате России. Специалист не исключил, что в борьбе за чемпионство может принять участие и «Краснодар».

    «Если говорить о лидере, то, думаю, «Спартак» по праву стал первым. Правда, дело не только в игре красно-белых — на мой взгляд, сыграло свою роль и то, что в некоторых матчах «Зенит», даже имея преимущество, не сумел его реализовать, а также то, что ЦСКА переживал спад. Так что интрига сохраняется, ведь преимущество «Спартака» в пять очков — это не такой уж и большой отрыв. Но, конечно, нельзя не отметить, что красно-белые прибавили в организации игры, стали действовать очень уверенно и, что особенно важно, компактно. Это и создавало проблемы их соперникам. Что же касается того, кто может вклиниться в борьбу за лидерство, то, думаю, это по силам сделать «Краснодар», – заявил Бышовец.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.12.2016 06:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 17 декабря 2016, 13:15

      Ну , если это сказал "супертренер бишавес" - то это факт !

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