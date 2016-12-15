Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гацкан: «Могу честно сказать, что я думаю только о «Ростове»

    Капитан «Ростова» Александр Гацкан не согласен с мнением о том, что он является самым грубым игроком в чемпионате России. Также футболист прокомментировал свое будущее в клубе.

    – Ты пробежал больше всех в групповой стадии Лиги чемпионов. Знал, что ты в этом лидер или был удивлен?

    – Нет, не удивился (улыбается). Чтобы был результат, чтобы быть футболистом достойным Лиги чемпионов — надо много работать. В итоге я очень рад, что свои километры не зря пробежал.

    – В России журналисты дали тебе прозвище «Человек-капкан». Ты считаешься самым жестким и опасно действующим футболистов в РФПЛ, и за это тебя часто критикуют как СМИ, так и известные футбольные личности.

    – Я жесткий, но не грубый. Последняя красная — это была случайность, и я попросил прощения у футболиста «Анжи». Мне очень неприятно, что так вышло. В матче с «Зенитом» второй желтой вообще не было! И с «Тереком» тоже судья придумал.

    – Надолго связываешь себя с «Ростовом»? Не возникает ли желания, перед тем как закончить карьеру, поиграть еще в каком-то сильном европейском чемпионате?

    – У меня тут контракт еще на полтора года, а потом уже как бог даст. Сейчас могу честно сказать, что я думаю только о «Ростове», и вообще «Ростов» у меня в приоритете, – сказал он в интервью moldova.sports.md.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2016 09:42
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 декабря 2016, 18:58

      Играй, пока есть силы в Ростове!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Zico 2205 15 декабря 2016, 15:02

      Саша- настоящий капитан!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 15 декабря 2016, 11:43

      Красавец,Саша! Успехов в форме "Ростова"!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 15 декабря 2016, 11:04

      мужииииик!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 15 декабря 2016, 10:39

      работяга!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 декабря 2016, 10:09

      Молодец, правильные слова, достойного капитана.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 