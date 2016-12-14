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  • Дортмундская «Боруссия» и восемь английских клубов поборются за Азмуна

Дортмундская «Боруссия» и восемь английских клубов поборются за Азмуна

14 декабря 2016, 14:39
17

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун привлек внимание ряда европейских клубов. Футболистом интересуется дортмундская «Боруссия» и восемь английских команд. Сообщается, что немцы рассматривают иранца как основную замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который может перейти в «Реал».

«Еще во время матчей Лиги чемпионов его просматривали как минимум восемь клубов английской Премьер-лиги. На последней игре с ПСВ с клубом разговаривала дортмундская «Боруссия», которая ищет замену Обамеянгу. Разговоры ведутся и с российскими клубами, но на данный момент говорить о конкретике рано: в России чемпионат только закончился, в Европе продолжается, трансферное окно еще не открыто. Что-то более конкретное может появиться только к концу года или в январе», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне на счету Азмуна 24 матча и шесть забитых мячей во всех турнирах.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Трансферы Боруссия Д Ростов Обамеянг Пьер-Эмерик Азмун Сердар
Комментарии (17)
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balaton78
1481716247
Рано Азмуну переходить! Пусть доиграет Лигу Европы и тогда будет видно! Ему всего 21 год и никакого пика у него еще нет! Все впереди!
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vgarakh
1481716419
Оставьте Азмуна в покое, он Ростову нужен.
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alexis02lion
1481717471
А то Смолов. Вон какая цель. Значит не один Ливерпуль. В состав того же Эвертона и даже Стока может вписаться. Понятно что Челси и Ман Сити не претендуют, а вот те у кого меньше возможности явно готовы к трансферу. Только не ВХЮ. Оттуда по ходу Пайета заберут и накроется команда.
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kykyi
1481717790
Вот это парня вырастили, нарасхват. Молодец Сердар, молодец Бердыев.
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den161
1481718639
25 мая после победы в стокгольме можно и продать, лямов за 15-20
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ivanthebest
1481720536
Не забудьте ценник в 20-25 лямов повесить... Тогда можно будет и отпустить...
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oyabun
1481723561
По закону жанра здесь же должна быть и новость, что Обамеянга планирует купить Спартак и сам футболист пока размышляет в какой из двух клубов ему стоит переходить..
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sochi-2013
1481724855
Так Ростов и решит финансовые проблемы. Только Бердыев, после КК, может в сборной оказаться.
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spaike
1481725829
Азмун хороший игрок, но пока что не уровень для топ клубов. Вот в какой-нибудь середняк Бундеслиги или АПЛ, возможно возьмут или возьмет топ клуб и сдаст в аренду, как Зинченко.
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15426378s
1481726327
вот после таких продаж и поборись за европейский трофей, замену надо достойную Азмуну.
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