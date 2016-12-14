Дортмундская «Боруссия» и восемь английских клубов поборются за Азмуна

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун привлек внимание ряда европейских клубов. Футболистом интересуется дортмундская «Боруссия» и восемь английских команд. Сообщается, что немцы рассматривают иранца как основную замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который может перейти в «Реал».

«Еще во время матчей Лиги чемпионов его просматривали как минимум восемь клубов английской Премьер-лиги. На последней игре с ПСВ с клубом разговаривала дортмундская «Боруссия», которая ищет замену Обамеянгу. Разговоры ведутся и с российскими клубами, но на данный момент говорить о конкретике рано: в России чемпионат только закончился, в Европе продолжается, трансферное окно еще не открыто. Что-то более конкретное может появиться только к концу года или в январе», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне на счету Азмуна 24 матча и шесть забитых мячей во всех турнирах.