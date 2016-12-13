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    Лунгу: «После третьего гола в матче с «Тереком» я попросил замену и покинул поле»

    Нападающий «Урала» Чисамба Лунгу признался, что ему показались странными голы, влетавшие в сетку ворот его команды в матче 12-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:4). В той игре екатеринбуржцы открыли счет, однако во втором тайме пропустили четыре мяча. У РФС подобный ход матча вызвал подозрение, в результате чего была собрана комиссия для определения договорного характера встречи, однако после проведенного расследования было установлено, что поединок все-таки договорным не был.

    – Что скажете о матче против «Терека»?

    – Мы начали неплохо, забили. Но потом наши парни потеряли концентрацию.

    – Почему?

    – В этом весь вопрос, я тоже им задавался. Во время матча я чуть не подрался с Фонтанелло, когда он отдал мяч назад Арапову. На него наскочил нападающий – и гол. Я пытался поговорить с Араповым, но он не понимает по-английски, и я просто что-то кричал. Ко мне подошел Фонтанелло: «Полегче». «Такая глупая ошибка, а мне надо полегче?» Мы играем не для себя, а для болельщиков и семей. Мы играем в футбол за зарплату, и когда у нас не получается, у людей появляются вопросы.

    – Кого вам хотелось ударить после второго, третьего и четвертого голов «Терека»?

    – После первого гола я пришел в ярость. После второго – начал спрашивать сам себя: «Что происходит?» После третьего я попросил о замене и ушел с поля. Я честен с командой, тренером, болельщиками, а главное – с собой.

    – Игра с «Тереком» была честной?

    – Разные бывают игры. Например, как с «Краснодаром», когда мы пропускали, но пропускали настоящие голы, и боролись. В матче с «Тереком» я увидел странные голы.

    – Что было после игры?

    – Я час просидел в раздевалке после того, как все разъехались по домам. Думал: «Что пошло не так?» – и не находил ответа. Работники стадиона пришли закрывать раздевалки и увидели меня: «Ты чего тут делаешь?» Я не смог ответить. Вышел со стадиона, встретил нескольких фанатов, которые сказали мне: «Надо работать, все будет нормально». Но мне все равно было стыдно.

    – Что вы сказали партнерам по команде?

    – У меня не было слов. Лучшим для меня в тот момент было молчать, иначе бы я с кем-то подрался. Я бы не смог ничего спросить спокойно, только кричал бы.

    – Матч с «Тереком» не одному вам показался странным. Почему вы все еще в «Урале»?

    – Я не могу принимать таких решений самостоятельно. Предположим, я скажу, что хочу перейти в «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», уехать в Англию – а такая возможность есть. Но есть ведь контракт с «Уралом». Я хочу честно отработать его, чтобы мне было не стыдно перед президентом.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.12.2016 16:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 14 декабря 2016, 10:34

      команда разваливается... слава грише иванову!

      0
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 14 декабря 2016, 08:52

      Позорище! Африканец видит договорняк,а слуги мутковские-нет !

      0
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      Рейтинг: +227

      ДЖУZ 13 декабря 2016, 21:50

      А дальше проигрывали с крупным счётом, ничего странно не показалось?)))

      1
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      Рейтинг: +1518

      Тазит 13 декабря 2016, 20:32

      Ему в политику нужно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan > Тазит 13 декабря 2016, 22:37

      туда честных не берут(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Кирилл_18 13 декабря 2016, 19:48

      Чиса, в ЕКБ тебя любят, ты лучший! но по ходу пришло время сваливать, видишь, ты сам понял, что в руководстве твари!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 декабря 2016, 19:15

      Такая откровенность в России не приветствуется. Сгноят во втором круге на банке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 декабря 2016, 17:36

      Честно, даже после этого интервью его зауважал... Не то чтобы раньше, негативно к нему относился, просто было как-то параллельно... Но, такая честность и открытость очень дорогого нынче стоят.

      3
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 13 декабря 2016, 17:24

      Благодарим за честность!

      4
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 13 декабря 2016, 17:20

      Вот он всегда нравился!
      И ролик его про расизм с бананом, честный, самокритичный с юмором, хороший парень, и отдается всегда на 100 %

      4
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 13 декабря 2016, 17:14

      ооо. ничего себе бомба.
      походу, парень в межсезонье покинет "Урал" - либо сам на это напрашивается, либо его "попросят".
      а так, честно и смело конечно, красавчик.

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