Селюк: «Переговоры по Траоре с одним из европейских клубов находятся в завершающей стадии»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что его клиент находится в одном шаге от перехода в один из европейских клубов нынешней зимой. По его словам, переговоры по ивуарйицу вошли в завершающую стадию.

– Появилась информация, что Траоре интересен «Локомотиву».

– К Траоре проявляют интерес клубы ведущих европейских чемпионатов. Переговоры находятся на завершающей стадии.

– Когда наступит ясность?

– Думаю, что в течение недели. Практически все бумаги готовы.