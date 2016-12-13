Мутко встретился с главами регионов для обсуждения ситуации в «Мордовии» и «Томи»

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко провел встречу с главами Республики Мордовия и Томской области – Владимиром Волковым и Сергеем Жвачкиным соответственно – для обсуждения финансовых трудностей, возникших в «Мордовии» и «Томи». На встрече рассматривались возможные пути решения данной проблемы. РФС намерен взять ситуацию под свой контроль и оказывать посильную помощь при решении текущих вопросов.

Напомним, в «Мордовии» зарплата не выплачивается футболистам с марта нынешнего года. Игроки и работники томского клуба не получили ни единой выплаты с начала текущего сезона.

По итогам осенней части первенства ФНЛ «Мордовия» располагается на 18-й строчке в таблице, «Томь» после 17-ти туров РФПЛ занимает последнее, 16-е место.