Рыбалка считает, что «Шахтер» можно поздравлять с чемпионством в Украине

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка после поражения от «Шахтера» в матче 18-го тура чемпионата Украины выразил мнение, что донецкий клуб станет чемпионом страны. Напомним, что «горняки» опережают киевлян в турнирной таблице на 13 очков.

«Нужно быть реалистами, 13 очков отыграть нереально. В этом сезоне «Шахтер» демонстрирует хороший футбол, а 13 очков в этом чемпионате не отыгрываются. Наверное, уже можно их поздравить с чемпионством», — заявил Рыбалка в эфире телеканала «2+2».