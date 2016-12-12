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    Дзадза не захотел переходить в «Спартак»

    Нападающий сборной Италии Симоне Дзадза отказался от продолжения карьеры в России. В частности, футболист отклонил предложение московского «Спартака», подыскивающего игрока ротации для линии атаки.

    Права на 25-летнего Дзадзу принадлежат «Ювентусу», но в сотрудничестве с ним не заинтересованы как туринцы, так и руководители «Вест Хэма», где итальянец провел первую часть текущего сезона. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 15 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2016 20:18
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +5113

      hunta 13 декабря 2016, 08:22

      Нигде не нужен, в Россию не хочет..., остался - Китай....

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 декабря 2016, 01:29

      И хорошо!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4486

      Snek 13 декабря 2016, 00:37

      А нужен ли Спартаку форвард, который за текущий сезон, кроме двумя горчичниками ничем и не отметился? Я, конечно, понимаю хорошо сыгранная половина сезона не говорит о том, пищевики должны загинать пальцы веером на ногах и подыскивать под возможное выступление в ЛЧ самых топовых игроков Европы, но и игрок даже в топовом чемпионате не забивающий не факт, что будет забивать в РФПЛ, как пример Ласина Траоре, зато сидел на скамейках топовых чемпионатов, как итог - кривая каланча.

      3
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 12 декабря 2016, 23:24

      Спартак -это половина России ! Не какой то маленький вест хэм .

      -1
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      Рейтинг: +134

      FCQ 12 декабря 2016, 22:55

      Отказал так отказал другого найдем

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      Даникс-72 12 декабря 2016, 22:53

      КУ!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 декабря 2016, 22:47

      Ну и лесом... Мы найдём за более адекватные деньги более качественного и перспективного игрока, к тому же без явно выраженного таланта клоуна и плохого танцора...

      6
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 12 декабря 2016, 22:33

      Чуваку деньги из России не нужны. Они для него видимо дурно пахнут. Он ждет приглашения из Реала или Барселоны, ну в крайнем случае кого то из грандов английской Премьер лиги. Ну и пускай тогда в Европе лавочку протирает. А через годик, другой глядишь, самооценка маленько снизится и пойдет играть в MLS или в Катаре окажется.

      2
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 12 декабря 2016, 22:29

      Читал вчера мнения болельщиков Спартака, почти все считали, что Дзадза будет усилением.
      Сегодня они думают, что этот кусок говна никому не нужен))

      5
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Fju-2 12 декабря 2016, 23:04

      честно? я вообще он нем ничего не считаю тем более за 15 лямов)) я эту фамилию когда то где то слышал и не более

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Fju-2 13 декабря 2016, 01:30

      Хуевый ты чтец.

      1
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      Рейтинг: +130

      Бульба 12 декабря 2016, 22:20

      Пускай болт нюхает в чампионшипе

      2
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