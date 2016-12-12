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    Гончаренко по контракту может уйти из «Уфы» только в ЦСКА

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал подробности контракта с главным тренером команды Виктором Гончаренко, который в ближайшее время должен возглавить ЦСКА.

    «Чтобы подписать контракт с другим клубом, надо расторгнуть для начала действующий. Пункт в нашем контракте об уходе Виктора Михайловича есть, я этого скрывать не буду. Но есть тонкость. Если Гончаренко уходит, он может уйти только в ЦСКА. Вот это – правда. В этом случае он ничего не должен клубу», – сказал Газизов.

    Ранее сообщалось, что контракт ЦСКА с Гончаренко может быть подписан 12 декабря.

    Источник: Спортфакт

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    12.12.2016 08:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 12 декабря 2016, 12:57

      сколько нервов, терпение лучшее лекарство. Скоро узнаем

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 12 декабря 2016, 12:24

      В связи с переходом на другую работу, по обоюдному согласию сторон Футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с главным тренером Виктором Гончаренко.

      Футбольный клуб «Уфа» благодарит Виктора Гончаренко за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще», - говорится в сообщении на официальном сайте уфимцев.

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > pegas1276 12 декабря 2016, 12:25

      http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/61-klub/3774-viktor-goncharenko-pokinul-ufu

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 декабря 2016, 11:36

      Гинер мутит воду

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 декабря 2016, 11:08

      По-прежнему всё МУТНО-МУТНО!
      Как бы всё это был не спектакль, как я того опасался и писал об этом... Гончаренко поставит игру кому угодно и омолодит команду, ибо он тренер, а не физрук, но нужно ли это в настоящее время Мистеру Оффшору и Гинеру? Вот это неизвестно!

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 12 декабря 2016, 10:00

      вот и уйдет в ЦСКА ...

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 12 декабря 2016, 09:51

      Для меня интрига данного назначения только в том, когда покинут команду, а за ней и сборную, деревянные солдаты (думаю все понимают о ком я).

      0
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      ...
      Рейтинг: +25044

      bset > and4ever86 12 декабря 2016, 10:18

      Судя по всему к концу сезона уже покинут. Он Васина с собой забрать собрался. Да и Чернов для него будет предпочтительней

      2
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      ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 > bset 12 декабря 2016, 11:12

      Как же хочется увидеть молодых ребят в РФПЛ. Главное, чтобы их сходу не заваливали баблом, чтоб аппетит был, желание играть...У нас в стране полно печального опыта, когда "звезды" меркли, желая получать больше, чем они стоят (Сычев и Павлюченко самые яркие примеры)

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 12 декабря 2016, 09:25

      Очень жаль, он нужен Краснодару....

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      Рейтинг: +25044

      bset > bolela_16 12 декабря 2016, 09:45

      А причем тут Краснодар?

      0
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 > bolela_16 12 декабря 2016, 10:56

      Вам уже никто не нужен!

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