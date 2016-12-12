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    Булыкин не советует Смолову переходить зимой в дортмундскую «Боруссию»

    Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин призвал не торопиться форварда «Краснодара» Федора Смолова со сменой клубной прописки. Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересована дортмундская «Боруссия».

    «Любому форварду, который хочет выйти на мировой уровень, нужно ехать в Европу и доказывать там свой класс. Главные вопросы теперь: Хочет ли Федор менять все, что у него есть? А что думает о переходе руководство «Краснодара»? Если ответы на эти вопросы совпадут, то Смолов вполне может уехать. А в Германии все зависит только от самого футболиста.

    Ему будет очень тяжело. Это большой вызов. Но он знает, что такое европейский футбол. Смолов уже выступал год за «Фейеноорд». Его судьба в Германии зависит от желания, мастерства и упорства. У Федора есть качества, чтобы стать хорошим европейским нападающим. У него идет игра, он уверен в себе. Если тренер будет ему доверять, то все получится.

    Но, думаю переход вряд ли состоится зимой. Ни Федору, ни «Боруссии», ни «Краснодару» не пойдет на пользу переход посреди сезона. Но, если поступит предложение, от которого невозможно отказаться, то его нужно принимать. Правда, не стоит соглашаться, если Смолова не будут использовать сразу, а начнут готовить к игре в новом сезоне. У него сейчас все хорошо в России: он на виду в сборной, лидер «Краснодара», – заявил Булыкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2016 01:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +143

      Essence 12 декабря 2016, 11:55

      Новость,конечно,радостная.Нашим игрокам не хватает уверенности.В России многое спускается,а в Европе нужно доказывать и доказывать,главное,чтобы морально выдержал,остальное все есть!

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      Рейтинг: +6

      Duken 12 декабря 2016, 10:46

      А советует перейти в Ден хаг :-D

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 декабря 2016, 09:39

      Пока прёт - нужно использовать свой шанс (если таковой имеется)

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      Рейтинг: +5270

      Каратель 12 декабря 2016, 09:31

      интересно,а в боруссии то знают что к ним смолов собрался,а то столько разговоров?

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      Рейтинг: +351

      simoron81 12 декабря 2016, 06:16

      на счет Германии это пиар ход агента чтобы цену набить , немцы уже опровергли данную инфу

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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 12 декабря 2016, 03:05

      Надо Феде развиваться

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