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    Слуцкий: «Желаю удачи Гончаренко в ЦСКА. Буду сильно переживать за него»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о перерыве в своей карьере, а также пожелал удачи своему другу и коллеге Виктору Гончаренко, который в ближайшее время возглавит армейский клуб.

    – Удается сейчас мыслями не возвращаться в большой футбол?

    – Да.

    – Зная собственный характер – какую паузу попросит организм?

    – Не знаю. Честно. Это для меня самого загадка.

    – Что скажете о своем преемнике? Воспринял его народ настороженно.

    – Гончаренко – мой товарищ. Не очень этично описывать дружбу. Могу пожелать ему большой удачи. И творческой, и спортивной, и личной. Буду сильно за него переживать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2016 01:36
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +62

      NoN141 15 декабря 2016, 01:07

      а за себя будешь переживать?

      0
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      Рейтинг: +82

      nikovitek 12 декабря 2016, 22:22

      интересно он когда дома футбол смотрит тоже качается?

      1
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 12 декабря 2016, 12:53

      Удачи им двоим, но в шутку кресло тренера теперь будет целым))))))))))

      1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 декабря 2016, 12:19

      Да

      0
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 12 декабря 2016, 10:09

      мы все желаем удачи Гончаренко

      0
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 12 декабря 2016, 10:01

      Удачи Гончаренко и Слуцкому))))))))

      0
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      Рейтинг: +26

      DjZinc 12 декабря 2016, 09:53

      Гочаренко это интересный Вариант, только вот состав ЦСКА не особо боевой на данный момент..

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 декабря 2016, 09:30

      Удачи Викторовичу! Удачи Виктору! Удачи ЦСКА!!!

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 12 декабря 2016, 08:15

      Удачи ему, может вернется еще

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 12 декабря 2016, 07:58

      Молодчага Слуцкий! Удачи ему!

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