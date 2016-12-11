Тухель считает Ройса незаменимым игроком для «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель подвел итоги матча 14-го тура Бундеслиги против «Кельна» (1:1), а также высказался о полузащитнике Марко Ройсе, который сравнял счет в этом матче на 90-й минуте игры.

«Очевидно, что Ройс незаменим для «Боруссии». И этот матч это наглядно доказал. Есть много причин, из-за которых мы показываем такую игру в последних матчах. Одна из причин – мы учимся на поле, а не во время тренировок. Нам нужно больше времени на тренировки. Однако команда прогрессирует. Сегодня мы приложили огромное количество усилий и смогли отыграться в самой концовке. Нужно принять такой результат и двигаться вперед», – сказал специалист.