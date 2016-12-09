Погребняк не исключил, что покинет «Динамо» зимой

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк заявил, что не исключает своего ухода из клуба в зимнее трансферное окно. По словам футболиста, ему не хватает игровой практики.

«Проведу ли вторую часть сезона в «Динамо»? Я соскучился по игре, по футболу. Поэтому будем что-то думать. Не исключаю, что могу покинуть клуб. Конечно, какие-то варианты имеются, думаю, ясность наступит в январе», – сказал Погребняк.

В нынешнем сезоне футболист три раза выходил на замену и один матч начал в стартовом составе, не отметившись ни в одной из игр результативными действиями.