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Погребняк не исключил, что покинет «Динамо» зимой

9 декабря 2016, 21:17
8

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк заявил, что не исключает своего ухода из клуба в зимнее трансферное окно. По словам футболиста, ему не хватает игровой практики.

«Проведу ли вторую часть сезона в «Динамо»? Я соскучился по игре, по футболу. Поэтому будем что-то думать. Не исключаю, что могу покинуть клуб. Конечно, какие-то варианты имеются, думаю, ясность наступит в январе», – сказал Погребняк.

В нынешнем сезоне футболист три раза выходил на замену и один матч начал в стартовом составе, не отметившись ни в одной из игр результативными действиями.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Динамо Погребняк Павел
Комментарии (8)
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Pilottt
1481308410
Слишком хорош
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polyshuk23
1481309171
Уходи и не возврощайся раз не раскрылсЯ в Динамо и Динамо оказался не твоим клубом
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CSKA471
1481312996
Ну наконец то, в любительскую лигу!!!
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a-rakhmatov
1481318733
Пора на пенсию....)))
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арейская
1481326374
Давно пора, будет выгодно всем, клубу разгрузить платёжную ведомость, а сумма там значительная, и игроку, если он действительно хочет играть
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mixerson_kb
1481349077
На кфк пусть играть едит!!!его время вышло
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Диктор
1481353352
Я бы на его месте вообще ушел бы из футбола.
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life85
1481529034
Если даже в ФНЛ в основу пробиться не может,то где же он тогда собрался играть ? Вторая лига?
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