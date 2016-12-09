Рибери рассматривает вариант окончания карьеры в составе «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери не исключает тот факт, что закончит карьеру профессионального футболиста в составе немецкого гранда.

«Я могу точно сказать, что в Европе «Бавария» для меня последний клуб. Будут ли у меня другие предложения после этого? Могу сказать, что больше нигде не буду получать такое наслаждение от футбола. Возможно, повешу бутсы на гвоздь в «Баварии», но может случиться и так, что поиграю один год в другом клубе. Посмотрим, как будут развиваться события», – сказал Рибери.

Стоит отметить, что действующее соглашение футболиста с «Баварией» рассчитано до середины 2018 года.