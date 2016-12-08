Комолов: «Хотелось бы, чтобы в концовке сезона у нас был шанс зацепиться за еврокубки»

Полузащитник «Амкара» Павел Комолов сравнил свой клуб с «Лестером», а также высказался о главном тренере пермяков Гаджи Гаджиеве.

– «Амкар» – это русский «Лестер»? Вы тоже на словах боитесь вылета, а в команде обсуждаете медали?

– Может быть. Футболисты «Лестера» верили в себя – это, наверное, главное. Задачи не буду раскрывать. Это наше внутреннее дело. Их сейчас никто не корректирует, вообще рано о чем-то говорить. Мы сыграли только половину чемпионата. Так что выходим и хотим выиграть у любого соперника. Конечно, хотелось бы, чтобы в концовке сезона у нас был шанс зацепиться за еврокубки, летом сыграть в них. Аппетит приходит во время еды.

– Гаджи Гаджиев больше тактик или мотиватор?

– Больше тактик, хотя мотивировать у Гаджиева тоже получается. В целом он спокоен, почти никогда не кричит. В тоже время очень требователен, доверяет футболистам, не придирается ко всяким глупостям. Он, например, никогда не проверяет, кто во сколько пришел и спать лег.

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