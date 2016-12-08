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    Албин: «Отставание «Зенит-Арены» по некоторым видам работ составляет две недели»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал об отставании от графика стадиона «Зенит-Арена». По словам Албина, через полторы недели этот вопрос будет решен.

    «На август 2016 года на момент разрыва госконтрактов с прежним генподрядчиком, мы фиксировали отставание, которое превышало 300 дней. Сегодня по отдельным видам работы мы фиксируем отставание на уровне двух недель. С учетом динамики это отставание будет ликвидировано в течение ближайших одной-полутора недель», – сказал Албин.

    Источник: ТАСС

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    08.12.2016 13:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4994

      neveldomha 8 декабря 2016, 14:35

      Видимо ВВП подключился на прямую.

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