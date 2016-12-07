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  • Скрипченко: «В Крыльях Советов» никто не рассматривал даже ничейного результата в матче со «Спартаком»

Скрипченко: «В Крыльях Советов» никто не рассматривал даже ничейного результата в матче со «Спартаком»

7 декабря 2016, 21:00
1

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о психологическом состоянии команды перед матчем 16-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:0).

«У нас был запредельный настрой на победу. Это чувствовалось. В коллективе никто не рассматривал даже ничейного результата. Что прозвучит, конечно, для многих удивительно. Но это был всего один матч.

Все цели еще впереди, нам мало одной победы, пусть и такой громкой. Самое главное, что эта победа вселила уверенность в наших болельщиков. Люди поверили в команду. Самара пережила сильные эмоции и пережила их заслуженно», – приводит слова Скрипченко официальный сайт клуба со ссылкой на радио «Губерния».

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Скрипченко Вадим
Комментарии (1)
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Кинстифа
1481175426
что то напрягать этот Скрипченко уже начинает...
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