Шитум: «Обыграть «Ювентус» – мечта для нас»

Полузащитник загребского «Динамо» Марио Шитум рассказал о серьезном настрое своей команды перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Мы играем против одной из лучших команд Европы. Это мечта для нас. Мы собираемся дать бой туринцам и показать, что являемся серьезным клубом.

Мы все знаем, какую высокую позицию занимает «Ювентус» в мировом футболе, но это наш последний матч в Лиге чемпионов-2016/17, и мы хотим финишировать на мажорной ноте. На нас нет давления, поэтому мы должны сыграть хорошо», – пообещал Шитум.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Динамо» Загреб состоится в среду, 7 декабря, в 22:45 по московскому времени.