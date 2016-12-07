Маттеус назвал Дракслера талантливым, но слабохарактерным

Экс-футболист сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус подверг критике полузащитника «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера, который хочет сменить клуб в ближайшее время.

«Желание Дракслера уйти из «Вольфсбурга»? Это показывает, что он слабохарактерный. С другой стороны, у него действительно есть талант, но он не может стабильно демонстрировать его на высоком уровне и играть определяющую роль», – считает Маттеус.

Напомним, что Дракслер перебрался в «Вольфсбург» прошедшим летом. Сумма трансфера составила 33 миллиона евро. Еще семь миллионов может быть выплачено в виде различных бонусов.

Известно, что в услугах Дракслера заинтересованы «ПСЖ», лондонский «Арсенал» и «Ювентус».